CAN 2024 ‍: La Tunisie déjà au bord de l'explosion

Dans : CAN 2024.

Par Claude Dautel

La Tunisie a débuté de la pire des façons la Coupe d'Afrique des Nations en s'inclinant face une modeste équipe de Namibie (0-1). L'heure est déjà grave chez les Aigles de Carthage.

C'est peu dire que l'équipe de Tunisie n'avait pas vu venir ce qui lui est arrivé mardi soir contre la Namibie, mais franchement le succès de l'équipe classée 115e dans le dernier classement mondial de la FIFA n'avait rien d'usurpé. Et c'est donc avec une bonne gueule de bois que les supporters tunisiens se réveillent ce mercredi, leur équipe étant déjà dans une position compliquée dans un groupe où l'Afrique du Sud est aussi tombée de haut. Plusieurs centaines de suiveurs étaient déjà réunis sur un Space sur X afin de s'exprimer sur le thème : « La Tunisie m’a tué, que faire maintenant ? ». Et dans la presse tunisienne, on n'était pas tendre avec Jalel Kadri, le sélectionneur national.

La Tunisie au bord de la crise

🇹🇳💔 Lendemain de défaite amère contre la Namibie, un écart entre les paroles et les actes qui nous laisse perplexes. Les déclarations de Jalel Kadri et Yassine Meriah ont semé le doute, mais gardons foi en notre équipe. C'est seulement le premier match de la CAN, et l'histoire… pic.twitter.com/QNQegdlAeA — Actu Foot Tunisie (@ActuFootTunisie) January 17, 2024

Dans les colonnes du Temps, le très grand quotidien tunisien, Hédi Rassaa est sans pitié dans un article titré « Catastrophe ». « L’équipe de Namibie a joué sans complexe, cru en ses chances et a profité d’une prestation catastrophique d’une équipe Tunisienne sans âme et surtout sans entraîneur », a balancé le journaliste qui n'est pas le seul à remettre en cause les qualités du technicien tunisien lors de cette CAN 2024. Car après le match, Jalel Kadrid a lancé une petite phrase qui a fait hurler les fans tunisiens, le coach faisant une comparaison hasardeuse : « Il y a déjà eu des pays qui ont perdu leur premier match et ont performé par la suite, l’Argentine a perdu son premier match contre l’Arabie Saoudite et est devenue championne du Monde à la fin. » De quoi forcément faire bondir, notamment Robert Malm, sans pitié avec l'équipe de Tunisie version 2024 : « Avec la Tunisie, on a vu l'un des plus mauvais matches de la CAN. Je m'attendais à beaucoup mieux. Est-ce qu'une élimination ne serait pas salutaire pour tout reconstruire à la fédération ? »