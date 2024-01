CAN 2024 ‍: L'Angola royal à 10, premier qualifié pour les quarts

Dans : CAN 2024.

Par Guillaume Conte

Leader impérial de son groupe malgré la présence de l’Algérie et du Burkina Faso, l’Angola continue l’aventure et valide son billet pour les 1/4 de finale de la CAN. Malgré une rapide réduction à 10 joueurs en raison de l’expulsion de Neblu, le gardien angolais qui prenait le ballon de la main en dehors de sa surface (17e). Cela n’a pas empêché les Gazelles Noires de s’amuser et de s’imposer 3-0 face à la Namibie avec des buts de Gelson Dale (38e et 42e) mais aussi Mabululu pour clore le score (66e). Une prestation parfaite pour l’Angola, qui affrontera le vainqueur du match du match Nigéria vs Cameroun en quarts de finale.