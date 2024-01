CAN 2024 ‍: L'Algérie a un plan anti-cauchemar

Dans : CAN 2024.

Par Claude Dautel

L'Algérie fait ses débuts dans la CAN 2024 ce lundi avec un match très attendu face à l'Angola (21h sur BeInSports).

Deux ans après l'énorme déception provoquée par l'élimination dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe d'Algérie entame la compétition. Bien évidemment, les Fennecs ne roulent pas des mécaniques, conscients qu'ils sont d'être attendus au tournant par des adversaires motivés à l'idée de décrocher le Graal. Afin d'éviter une nouvelle désillusion, Djamel Belmadi le sait, il est impératif que l'Algérie entame la CAN par une victoire. Le sélectionneur algérien ne veut pas en faire des tonnes, mais il avoue que ce premier rendez-vous face à l'Angola peut changer la face de cette compétition pour des joueurs algériens revanchards. Avant ce match inaugural, Belmadi a mis les choses au point.

L'Algérie ne veut pas revivre le cauchemar de 2022

الانطلاق نحو بواكي✈️🇨🇮 نراكم هناك 🤗 إن شاء الله

Wheels up to Bouake ✈️🇨🇮 See you there! 🤗 Inchallah

⁦#DesertWarriors⁩| ⁦#123vivalAlgérie⁩🇩🇿 pic.twitter.com/QWpN00Zerr — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) January 10, 2024

Face aux médias, l'entraîneur de l'équipe d'Algérie a prévenu que l'heure était venue de confirmer que sa formation était un réel candidat au titre. « Un premier match, ça influe sur tout le reste de la compétition. Nous avons deux exemples depuis que je suis à la tête de cette sélection. Il est facile de vouloir marquer vite et beaucoup pour bien entamer la compétition, mais il y a un adversaire en face. L'Angola est une équipe qui ne prend pas beaucoup de but, et il faut gérer une heure trente de match. (...) Les interrogations, c'est le lot des entraineurs. Les problèmes de riches dans certains compartiments compliquent un peu la réflexion. Difficile d'être sûrs à 100%, même à quelques heures du match, quand on a autant de bons joueurs de choisir », avoue Djamel Belmadi, qui souhaite que son équipe prenne les trois points afin de se faciliter la suite de la CAN. Il y a deux ans, pour son entrée en lice, l'Algérie avait été tenue en échec par le Sierra Léone (0-0), ce qui avait contribué a son élimination rapide.