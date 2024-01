Algérie ‍: Gouiri forfait, Djamel Belmadi incendie Rennes

Dans : CAN 2024.

Par Hadrien Rivayrand

Amine Gouiri a déclaré forfait ce lundi pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Un énorme coup dur pour l'Algérie de Djamel Belmadi, qui n'a pas manqué de s'en prendre au Stade Rennais.

L'Algérie devra faire sans Amine Gouiri pour la CAN 2024. Le joueur l'a lui-même annoncé ces dernières heures au travers d'un post sur ses réseaux sociaux. La raison de son forfait : une blessure au genou. Une blessure qu'il aurait contractée avec le Stade Rennais. De quoi agacer fortement Djamel Belmadi, surtout que les Bretons ont mis beaucoup de temps pour signaler ce problème lors d'un rapport médical envoyé une fois que Gouiri avait rejoint la sélection algérienne, et s'était plaint d'un problème au genou. Dans des propos relayés par DZFoot, l'ancien de l'OM n'a pas mâché ses mots et donné sa version des faits sur ce forfait qui tombe très mal pour les Fennecs.

Gouiri, Belmadi l'a mauvaise

Djamel explique la blessure de Gouiri et les échanges avec le Stade Rennais #TeamDZ pic.twitter.com/vtEBZRNJff — DZfoot (@DZfoot) January 1, 2024

D'un ton franc et sec, Djamel Belmadi a en effet indiqué sans sourciller : « Il est arrivé chez nous avec une douleur au genou. Bizarrement nous avons reçu un communiqué du Stade Rennais suite à notre demande puisque c'est le joueur lui-même qui nous a indiqué qu'il avait cette douleur au genou qu'on ignorait puisque son dernier match c'était le 20 décembre au même titre qu’une majorité des joueurs de Ligue 1 dont c’était le dernier match. Il avait joué quasiment tout le match, il était sorti à trois ou quatre minutes de la fin, donc il n'y avait aucun signal qui pouvait nous avertir qu'il avait une blessure. Deux jours avant son arrivée c'est lui qui nous a dit qu'il avait cette douleur, ensuite on a pris attache avec le club qui nous a envoyé un rapport médical. Il est venu chez nous, d’une certaine manière pour faire constater cette blessure et voir ce qui était possible de mettre en place et voir s’il pouvait se donner les chances de participer à la CAN en le prenant en charge par notre staff médical mais apparemment il n'arrivait pas plus que ça à dépasser cette douleur. Donc on l’a libéré ». A noter que l'Algérie va démarrer avec un effectif assez limité car Djamel Belmadi avait convoqué 26 joueurs sur 27 possibles. Pas idéal pour préparer une Coupe d'Afrique des Nations très concurrentielle cette année.