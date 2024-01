2 matchs en 24h, Onana en mode Superman ‍!

Dans : CAN 2024.

Par Mehdi Lunay

Les clubs européens s'entendent de plus en plus avec les sélections africaines pour retenir leurs joueurs jusqu'au dernier moment avant leur départ pour la CAN. Mais, rien ne peut surpasser le cas André Onana à Manchester United.

Même si la CAN 2024 se dispute pendant des dates FIFA, elle reste très agaçante pour les clubs européens. En effet, ces derniers doivent se séparer de plusieurs joueurs majeurs pendant un mois parfois et, ce dans une période riche en matchs : coupes nationales, supercoupe, championnat et coupes d'Europe. Toutefois, ces dernières années, une nouvelle habitude s'est mise en place dans la lignée du Mondial 2022. Les clubs libèrent leurs stars pour la sélection au dernier moment, profitant de préparations d'avant-tournoi plus courtes. Ainsi, Achraf Hakimi était encore sur la pelouse du Parc mercredi soir avec le PSG tandis que Mohamed Salah était sur le pont avec Liverpool le soir du 1er janvier.

Premier League puis CAN en 24h, le pari d'Onana

Mais, rien n'égale André Onana au niveau enchaînement des matchs. Selon les informations de The Athletic, Manchester United ne va laisser son gardien au Cameroun qu'après le match contre Tottenham le 14 janvier prochain. Or, les Camerounais démarrent leur compétition contre la Guinée...le 15 janvier soit le lendemain. Ce sont les termes de l'accord décidé entre André Onana et le club mancunien. Alors que la FIFA préconise une récupération de 72 heures entre deux matchs, André Onana n'en aura même pas 24 heures.

Manchester United goalkeeper Andre Onana will travel to the Africa Cup of Nations straight after their meeting with Tottenham Hotspur on January 14, thanks to an amicable agreement being reached between all parties.



More from @David_Ornstein ⬇️ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 3, 2024

En effet, le portier terminera son match de Premier League le dimanche après 19 heures heure française. Il devra prendre l'avion et rejoindre Yamoussoukro en Côte d'Ivoire où le coup d'envoi de Cameroun-Guinée est prévu pour 18 heures heure française le jour suivant. Un accord qui peut être étonnant si on ne prend pas en compte les tensions entre André Onana et son sélectionneur Rigobert Song. Le gardien avait quitté le Qatar en plein Mondial 2022 et n'avait plus retrouvé la sélection avant septembre dernier. Les Lions Indomptables devaient donc se plier en quatre pour satisfaire les exigences de leur célèbre portier, quels que soient les risques sportifs.