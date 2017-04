UNFP : Pastore, Mbappé, Thauvin, Mendy ou Depay en joueur du mois ?

Dans : Ligue 1, PSG, OM, Monaco, OL.

L’UNFP a dévoilé ce lundi soir quels étaient les nominés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 lors de ce mois de mars.

Il s’agit de Javier Pastore, le milieu offensif argentin qui a redonné un second souffle aux Parisiens, du moins en championnat. Parmi les pré-sélectionnés du mois de mars, on retrouve assez logiquement deux Monégasques avec Kylian Mbappé et Benjamin Mendy, les deux nouveaux appelés de Didier Deschamps chez les Bleus. C’est également le cas de Florian Thauvin, qui bénéficie de sa bonne forme avec l’OM. Et enfin, à Lyon, c’est Memphis Depay qui a eu les honneurs d’être cité, même si la liste se réduira à trois noms dans quelques jours, avant le vote du public.