Rennes-Nice, un nul qui sentait bon le KO

Dans : Ligue 1, Rennes, OGCN.

Dans un match haletant, Nice est allé chercher le match nul à Rennes malgré un débours de deux buts (2-2). Une rencontre particulièrement décousue avec quelques dégâts des deux côtés, du côté de l'infirmerie comme du classement.

Toujours à la recherche d’une victoire en championnat en 2017, le Stade Rennais avait décidé de tout miser d’entrée de jeu pour surprendre Nice. Les recrues Amalfitano et Mubele mettaient une grosse pression dans un 4-4-2 cher à Gourcuff, et cela payait immédiatement. Lancé sur la droite, Amalfitano ouvrait le score d’un subtil lob sur Cardinale (1-0, 7e). Rien n’allait pour Nice, qui voyait les arbitres valider un but contesté de Sio, signalé hors-jeu, mais remis en jeu par la déviation de Baysse (2-0, 21e), avant de perdre Pléa sur blessure (40e). De son côté, Gnagnon sortait également à la pause, et ces deux blessures allaient bouleverser le cours du match.

Tout d’abord parce que Donis, entré en jeu côté niçois, mettait le feu et réduisait le score après une belle passe d’Eysseric (2-1, 59e), et ensuite parce que Gourcuff faisait le pari perdant de mettre Chantôme en défense centrale. Résultat, sur une ouverture plein axe, l’ancien parisien était aux fraises, et Eysseric ajustait tranquillement Costil (2-2, 81e). Dans un match avec de la casse, puisque Dalbert et Bensebaini se blessaient également, Nice repartait du Roazhon Park avec un point acquis de haute lutte. Cela permet, mine de rien, de gratter encore un point sur Lyon dans la course au podium, même si les deux premières places continuent de s’éloigner.