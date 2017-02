Nancy fait durement retomber Nantes sur terre

Dans : Ligue 1, FC Nantes, Nancy.

Face à une formation nancéienne qui était déjà venue s'imposer à la Beaujoire en Coupe de la Ligue, Nantes s'est encore une fois incliné devant ses supporters. Et les Canaris, derniers au classement à domicile, voient de nouveau la zone rouge se profiler.

Les fans de du FC Nantes ne sont pas à la fête cette saison, et l'effet Sergio Conceiçao semble clairement avoir fait long feu. En effet, face à Nancy, qui était sur une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, les Canaris sont retombés dans leurs travers et le coach portugais, qui restait sur 10 points pris en 5 matches, n'a cette fois rien pu faire. Dans un match insipide pendant la première période, ce sont les joueurs lorrains qui frappaient les premiers. Après une perte de balle de Djidji, Dalé trouvait Dia en retrait, lequel ne laissait aucune chance à Riou (0-1, 50e). Cette ouverture du score ne réveillait pas plus que cela les Nantais. Et sur un nouveau centre de Dalé, Cetout, un peu oublié au second poteau, réussissait une reprise qui heurtait le sol et lobait le pauvre Riou (0-2, 64e).

Là encore, le FCN n'était pas en mesure de changer le destin de cette rencontre, les joueurs de Conceiçao semblant totalement à côté de la plaque, notamment sur le plan offensif. Dans un stade de la Beaujoire, réduit au silence ou presque, Nantes s'inclinait une nouvelle, la rencontre s'achevant même dans une certaine confusion avec la double expulsion de Harit et Muratori, ce qui provoquait un début d'échauffourée.

Pour Nancy, remonté à la 11e place au bénéfice de ce résultat, les choses vont dans le bon sens, la formation de Correa comptant de plus un match en moins à jouer à Caen. Ce n'est clairement pas le cas de Nantes.