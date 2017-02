Monaco démarre en fanfare, et tient la barre !

Dans : Ligue 1, MHSC, Monaco.

Grâce à un énorme début de match, l’AS Monaco a engrangé sa 17e victoire de la saison sur le terrain de Montpellier (1-2). Les Monégasques ont eu du mal après le repos, mais leur première place est toujours au chaud.

Sans Radamel Falcao, laissé au repos au coup d’envoi, l’attaque monégasque avait encore fière allure, et cela se vérifiait avec l’ouverture du score de la tête de Glik sur un coup-franc de Lemar (0-1, 16e). Sur un contre à 100 à l’heure, Mbappé doublait la mise (0-2), pour un match qui semblait plié.

Mais après le repos, cela se compliquait avec les blessures de Valère Germain et Djibril Sidibé, et la réduction du score d’Hilton sur corner (1-2, 47e). L’expulsion de Jemerson au cœur de la domination montpelliéraine (87e) donnait un peu de folie à la fin de rencontre, mais l'ultime tête de Camara trouvait la barre (93e). L’ASM tenait solidement sa victoire, et ainsi conservait sa première place au chaud.