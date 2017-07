MHSC-OL : L'hommage à Louis Nicollin fait polémique

Dans : Ligue 1, MHSC, OL.

Le match entre Montpellier et l'Olympique Lyonnais, qui se joue actuellement à Sète, fait couler beaucoup d'encre. Alors que cet amical devait être un hommage à Louis Nicollin, l'ancien président du MHSC né près de Lyon et décédé à Nîmes le 29 juin dernier, il n'en est finalement rien puisque Laurent Nicollin et Jean-Michel Aulas sont absents, pour « éviter toute mauvaise interprétation ». Si le MHSC a prévu de rendre un « hommage officiel » à Loulou le 5 août prochain à la Mosson, l'OL a salué la mémoire de Nicollin en portant un maillot spécial floqué « 1943-LOULOU-2017 ».