L1 : Un incroyable changement à cause de Monaco-ASSE ?

Dans : Ligue 1, Monaco, ASSE.

Aussi sidérant que cela puisse paraître, la Ligue de Football Professionnel n'avait pas estimé possible dans son calendrier prévisionnel que Monaco puisse jouer les quarts de finale de la Ligue des champions et soit également en finale de la Coupe de la Ligue et puisse aller éventuellement en finale de la Coupe de France. Résultat, la rencontre Monaco-ASSE prévue le week-end dernier, et reportée en raison du match PSG-ASM, ne pourra se jouer qu'entre la 37e et la 38e et dernière journée de Ligue 1, puisqu'il est impossible qu'un match en retard se joue au-delà de cette ultime soirée de L1.

Du coup, selon Le Progrès, la LFP pourrait repousser la dernière journée de championnat de quelques jours, et au lieu du 20 mai, cette 38e journée pourrait finalement se disputer pour tout le monde le mercredi 23 mai. Nulle doute que les diffuseurs ne l'entendront peut-être pas de cette oreille, l'audience étant souvent maximale pour cette ultime épisode de la saison de Ligue 1. De même, les joueurs devront eux aussi accepter de partir en vacances quelques jours plus tard. Bon courage à la commission de programmation des compétitions de la Ligue.