L1 : L'ASSE rejoint l'OL et l'OM, Bordeaux et Angers carburent

Dans : Ligue 1, ASSE, Bordeaux, SCO, TFC.

Lors du deuxième multiplex de la saison en Ligue 1, l'ASSE, Angers et Bordeaux se sont installés dans le haut du tableau alors que Toulouse a lancé sa saison.

Après l'OL et l'OM, c'est l'ASSE qui a signé un sans faute en remportant son deuxième match. À Caen, les hommes d'Oscar Garcia ont confirmé leur bon état de forme en s'imposant sur la plus petite des marques (0-1). Grâce à Hamouma, qui a prolongé son contrat avec Sainté cette semaine, les Verts grimpent provisoirement sur le podium de la L1.

Derrière, Angers et Bordeaux sont en embuscade. Suite à leur match nul du week-end dernier, le SCO et les Girondins ont gagné 2-0 ce samedi soir. En venant à bout d'Amiens dans une confrontation inédite en L1 (0-2), grâce notamment à la première réalisation de Crivelli sous ses nouvelles couleurs, le club angevin s'installe provisoirement dans le Top 5 avec quatre points. Tout comme le FCGB, qui s'est rassuré après un début de saison mitigé en gagnant contre Metz (2-0), avec un nouveau but de Sankharé, son deuxième en deux matchs de championnat.

Dans le dernier match de la soirée, Toulouse a ouvert son compteur contre le MHSC grâce à un penalty de Durmaz (1-0). Avec ce succès, la troupe de Pascal Dupraz passe devant son adversaire du soir aux portes du Top 10.