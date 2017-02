L1 : Bastia-Nantes reporté en raison du terrain impraticable

Dans : Ligue 1, Bastia, FC Nantes.

Le match Bastia-Nantes, qui devait débuter ce mercredi à 19h, a été reporté à une date ultérieure. Les pluies diluviennes qui sont tombées et tombent encore sur la Corse ont rendu le terrain de Furiani totalement impraticable. Ruddy Buquet, qui devait arbitrer cette rencontre, n'a pas eu d'autre choix de la reporter à une date ultérieure. « On se doit d'assurer la protection des joueurs et une qualité de jeu. Les conditions ne sont pas réunies », a expliqué l’arbitre. C'est la commission d'organisation des compétitions de la LFP qui fixera la date de cette rencontre.