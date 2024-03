Arbitrage ‍: Aulas retourne sa veste et attaque la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Tous les clubs de Ligue 1 ou presque ne veulent plus d'Antony Gautier comme directeur technique de l'arbitrage. Ils ont demandé sa démission à la FFF dont le vice-président est Jean-Michel Aulas. L'ancien boss de l'OL a répondu sèchement aux équipes de L1.

L'arbitrage français est en crise et cela met en péril l'entente cordiale entre FFF et LFP, ou plus précisément entre la fédération et les clubs de Ligue 1. Après de nombreuses erreurs d'arbitrage dans le championnat de France cette saison, Stéphane Lannoy a été licencié de son poste de directeur technique de l'arbitrage français par la FFF. Antony Gautier a remplacé Stéphane Lannoy dans la foulée. Un choix qui a déplu aux acteurs du football professionnel français. Stéphane Lannoy bénéficiait d'un soutien massif chez les clubs de Ligue 1 tandis qu'Antony Gautier, plus apprécié au sein de la FFF, est moins populaire en Ligue 1. Vendredi soir, la défiance envers Gautier a été dévoilée officiellement.

Aulas rappelle les clubs de L1 à l'ordre

17 des 18 formations de l'élite ont appelé à la démission immédiate d'Antony Gautier. Une fronde qui n'a pas plu à Jean-Michel Aulas, vice-président de la FFF. L'ancien président de l'OL a réagi sur X, comme souvent, et a rappelé les prérogatives de la fédération en matière d'arbitrage. C'est à la FFF de nommer les responsables de l'arbitrage français, pas aux clubs de Ligue 1. Une prise de position qui est évidemment d'autant plus succulente que JMA a souvent dégainé sur les arbitres lorsqu'il était le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, et souvent avec une bonne dose de mauvaise foi.

@fff @LFP @FootUnis Cette polémique envers la DTA n’est pas justifiée:Le principe Régalien d l’arbitrage n’admet pas l’ingérence ds clubs pro dans les choix d la DTA!La remise en cause d’A Gauthier n’ai pas juste et c’est 1 vile réaction au départ de celui qu’ils avaient adoubé! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 23, 2024

« Cette polémique envers la DTA (direction technique de l’arbitrage) n’est pas justifiée. Le principe régalien de l’arbitrage n’admet pas l’ingérence des clubs pros dans les choix de la DTA ! La remise en cause d’Antony Gauthier n’est pas juste et c'est une vile réaction au départ de celui qu’ils avaient adoubé », a t-il écrit. Connaissant le caractère de l'ancien patron de l'OL, on est sur le début d'une confrontation politique et médiatique de grande ampleur au sein du foot français.