Encore un carton pour le PSG, encore signé Cavani !

Dans : Ligue 1, PSG, EAG.

Guingamp a tenu une heure face à Paris avant d’exploser et de s’incliner finalement 4-0, avec un doublé de l’inévitable Edison Cavani, qui dépasse la moyenne d’un but par match depuis le début de la saison.

Mis sous pression par Nice, le Paris SG a mis du temps à trouver la faille face à une équipe de Guingamp solide et appliquée. Cavani avait bien trouvé la barre d’une tête (18e), mais le but de la délivrance venait de Di Maria. L’Argentin, servi par Cavani, piquait devant Johnsson pour ouvrir le score (1-0, 57e). Dès lors, l’EAG coulait et Kerbrat perdait son duel face à Cavani, qui ajustait ensuite le portier (2-0, 60e).

L’Uruguayen enchainait avait un tir croisé sur un service en profondeur (3-0, 70e) et atteignait donc l’ébouriffante barre des 42 buts en 41 matchs. Le travail était achevé par Matuidi, qui marquait le jour de son 30e anniversaire en reprenant un centre de Lucas (4-0, 93e). Le score était sans appel, démontrant que Paris ne rigolais pas dans ce sprint final et restait donc à sa deuxième place, intercalé entre le leader monégasque et le poursuivant niçois.