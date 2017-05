PB : L'Ajax cartonne et peut croire au titre avant d'aller à Lyon

Dans : Foot Europeen, OL.

A l'occasion de l'avant-dernière journée du championnat des Pays-Bas qui se jouait ce dimanche, l'Ajax Amsterdam a confirmé sa forme offensive en venant facilement à bout (4-0) des Go Ahead Eagles, la lanterne rouge du classement déjà reléguée. Et une bonne nouvelle est également arrivée pour l'adversaire de l'OL, puisque dans le même temps Feyenoord, qui pouvait être couronné en cas de victoire face l'Excelsior, s'est lourdement incliné (3-0). Résultat, le titre se jouera le week-end prochain, l'Ajax étant toujours second, mais à seulement un point de Feyenoord.