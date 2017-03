OL : Anthony Lopes forfait avec le Portugal

Dans : Foot Europeen, OL.

Souffrant du dos, Anthony Lopes a été contraint de finalement déclarer forfait avec le Portugal et le gardien de but de l'Olympique Lyonnais est rentré dans la capitale des Gaules, le staff portugais ayant constaté mardi qu'il n'était pas en état de jouer ou de tenir sa place sur le banc de touche. La Fédération du Portugal a annoncé que c'est Bruno Varela, le gardien de but de Setubal, qui remplaçait Anthony Lopes dans la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matches prévus contre la Hongrie, pour le compte des qualifs au Mondial 2018, et contre la Suède, en amical. C'est la première fois que Varela est retenu par l'équipe championne d'Europe, il s'était contenté jusque-là des U21 du Portugal.