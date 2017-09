Salaires : Le Milan AC met Bonucci au niveau d’Higuain

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Après la fermeture du marché des transferts, c’est l’heure des comptes. La Gazzetta dello Sport a sorti son traditionnel numéro sur les salaires de la Serie A, et on peut clairement dire que, si cela n’a pas été l’ouragan rencontré en France avec les achats du PSG, l’ancien nouveau riche qu’est le Milan AC a tout de même bien brouillé les cartes. La preuve avec sa recrue phare en la personne de Leonardo Bonucci, qui accède tout simplement, chose rare pour un défenseur, au plus gros salaire du championnat avec 7,5 ME par saison. Soit un montant identique à celui qui était seul sur le trône la saison passée, Gonzalo Higuain.

Et le club lombard a décidément frappé très fort, car pour conserver le grand espoir Gigi Donnarumma dans les buts, il a également sorti le chéquier en proposant au jeunot un salaire de 6 ME par an. De quoi en faire également l’un des Top5 de Serie A au niveau des salaires, puisque seul Dybala (7 ME) et Douglas Costa (6 ME) font mieux ou aussi bien. Une véritable révolution donc pour le Milan AC, qui pourrait remettre en cause l’hégémonie de la Juventus, qui rafle tous les titres depuis 2012 ?