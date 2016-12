Il Fenomeno, Messi… Ibra va décevoir Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Europeen, Premier League, Liga.

Même s’il n’a jamais douté de ses qualités, Zlatan Ibrahimovic ne se considère pas comme le meilleur attaquant au monde.

L’avant-centre de Manchester United sait aussi reconnaître le talent hors-norme de Cristiano Ronaldo, même si le Portugais n’est pas le plus impressionnant à ses yeux. En effet, le Suédois a beaucoup plus d’admiration pour le don de son ancien coéquipier du FC Barcelone Lionel Messi, et de l’ancien buteur brésilien Ronaldo.

« C’était un exemple pour le football. Tout ce qu’il a réalisé te fait dire "wow"... La façon dont il dribble, la manière dont il court... Ronaldo était naturel, a décrit l’ex-Parisien dans un entretien accordé à ESPN. Il est né pour être ce qu’il était. Ce n’est pas quelque chose qu’il a forgé. Ce type de joueur ne se fait pas. Il est né comme ça et reste unique. Cristiano est différent, parce qu’il est le résultat de beaucoup d’entraînement. Il n’est pas naturel comme Ronaldo. »

Messi, « c’est comme jouer à la PlayStation »

« Je pense que Messi est un cas à part, a poursuivi le Red Devil. Je ne sais pas si nous verrons un autre joueur faire les mêmes choses que lui, parce qu’il a son style et je ne sais pas s’il est possible de devenir comme lui. J’ai eu la chance de le voir tous les jours. Comme je l’ai déjà dit, c’est comme jouer à la PlayStation : tu donnes la balle au mec et tu commences à dribbler tous les adversaires. C’est comme ça qu’est Messi. » De la part d’Ibra, le compliment vaut de l’or.