West Ham : Arsenal, OM… Payet parle trop, ça agace en Angleterre

Dans : Premier League, Mercato.

Avant le début de la saison, Dimitri Payet n’avait sûrement pas imaginé jouer le maintien avec West Ham. C’est pourtant l’objectif des Hammers, en difficulté depuis le début de l’exercice.

Dans ces conditions, on imagine qu’un joueur du calibre du Français a forcément des envies d’ailleurs à l’approche du mercato hivernal. D’ailleurs, ses récentes déclarations sur l’Olympique de Marseille et Arsenal laissent penser que le milieu de 29 ans se cherche une porte de sortie. De quoi lancer une petite polémique en Angleterre, et peut-être même au sein du vestiaire de West Ham où son coéquipier Mark Noble estime que le Réunionnais est trop bavard.

« On ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le football. Je suis presque sûr que Dimitri ne veut pas partir et qu’il en a trop dit. Je serais choqué de le voir partir en janvier. Je suis presque sûr qu’il faudrait une offre incroyable pour qu’il nous quitte, a réagi le milieu anglais interrogé par Sky Sports. Si l'on pourrait se remettre de son départ ? Non, vraiment pas, parce qu’il est l’un des meilleurs au monde à l’heure actuelle. » Et les dirigeants de West Ham sont du même avis, d’où leur volonté de bloquer Payet, sous contrat jusqu’en 2021.