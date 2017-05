PL : Paul Pogba forfait contre Tottenham après la mort de son père

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ce dimanche, Manchester United jouera à Tottenham un match très important dans la course pour une place européenne. Et pour cette rencontre, les Red Devils devront se passer de Paul Pogba. En effet, l'international français vient d'avoir la douleur de perdre son père, décédé vendredi en Angleterre des suites d'une longue maladie alors qu'il avait 79 ans, et en accord avec le club Paul Pogba a renoncé à ce déplacement ont annoncé plusieurs médias anglais.