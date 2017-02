PL: Pas de miracle pour Jesus absent plusieurs mois

Dans : Premier League, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C'est une mauvaise nouvelle pour Manchester City, en effet ce mardi après-midi les Citizens ont confirmé que la blessure de Gabriel Jesus, touché au pied droit lundi soir en Championnat contre Bournemouth était sérieuse. L'attaquant en forme de Manchester City souffre officiellement d'une fracture du cinquième métatarse et sera absent plusieurs semaines, on parle même de trois mois au total. Jesus est notamment d'ores et déjà forfait pour la double confrontation face à l'AS Monaco en Ligue des champions.