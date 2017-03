PL : Ibrahimovic et Mings seront bien punis

Zlatan Ibrahimovic a goûté aux crampons de Tyrone Mings qui s'est essuyé les chaussures sur le visage du joueur de Manchester United, et en échange le buteur suédois a lui collé un grand coup de coude en pleine tête au joueurs de Bournemouth samedi à l'occasion d'un match entre les deux clubs. Si Ibrahimovic a échappé à toute sanction, les deux joueurs ont été pris par la patrouille. Et ce lundi, la Fédération anglaise a annoncé qu'elle allait sanctionner Ibrahimovic et Mings pour un comportement violent. Ces derniers ont jusqu'à mardi 19h pour répondre à la FA. Ils risquent trois matches de suspension.