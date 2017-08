Officiel : Liverpool confirme la signature de Naby Keita

Cible prioritaire de Jürgen Klopp depuis le début du mercato, Naby Keita va bien rejoindre Liverpool… l’été prochain. Ce mardi matin, les Reds ont confirmé la signature du milieu de terrain (22 ans) de Leipzig, qui rejoindra la Premier League en juin 2018. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé et plusieurs chiffres circulent sur la toile. En Angleterre, le chiffre de 52ME est évoqué quand l’agence allemande SID croit savoir que la transaction s’élèverait plutôt à 70ME…

#LFC have agreed a deal with RB Leipzig for the future transfer of Naby Keita: https://t.co/FGn44gHUx0 pic.twitter.com/7ihBUi2M3v