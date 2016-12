Officiel : Hugo Lloris prolonge à Tottenham

Hugo Lloris, qui avait déjà prolongé à Tottenham depuis son arrivée lors de l’été 2012, s’est offert un nouveau contrat, a fait savoir le club londonien ce jeudi. Le portier de l’équipe de France est désormais engagé avec les Spurs jusqu’en juin 2022 avec à la clé, selon la presse anglaise, une substantielle augmentation de son salaire.

We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. ✍🏼 #COYS pic.twitter.com/LKPr1ae0ig