MU : Plus de 100 ME pour Pogba, il les vaut ou pas ?

Tout juste retraité des terrains de football, Frank Lampard n’a pas mis bien longtemps a revenir sur les bords des pelouses de Premier League avec bien évidemment la casquette de consultant. L’ancien milieu a été interrogé sur les premiers mois de Paul Pogba à Manchester United, et si le verdict n’est pas définitif, l’ancien international anglais avoue que les fans de football sont en droit d’attendre plus de « La Pioche », qui n’a pas vraiment permis de relancer Manchester United vers les sommets.

« Cet été, Manchester United a envoyé un signal fort en dépensant plus de 100 ME pour un joueur. Pogba a des qualités fantastiques. Il est fort, il est bon des deux pieds, très technique, il est plus costaud qu’on ne le pense et il est aussi rapide pour un milieu de sa taille. Mais quand vous avez une étiquette de joueur à plus de 100 ME, on en veut plus. Je me demande toujours quelle est sa meilleure position sur le terrain ? Quel genre de joueur il peut devenir ? On a l’impression qu’il est toujours entre deux eaux. A ce prix-là, on veut des résultats et il n’y est pas totalement parvenu pour l’instant. Il est encore jeune et peut-être il le deviendra, mais à l’heure actuelle, ce n’est pas un joueur décisif. Après tout est un problème de perception. Pour quel joueur vous mettriez plus de 100 ME ? Ronaldo, Suarez, Messi. Ils vous rapportent plus de 50 buts par saison. Ils vous gagnent des matchs, même quand ils ne sont pas bons. Nous ne savons pas si Paul Pogba peut le faire, mais il est jugé là-dessus en tout cas », a expliqué Frank Lampard dans Monday Night Football. Toutefois, la légende de Chelsea est très claire à ce sujet, ce n’est qu’à l’issue de sa deuxième saison que l’on pourra juger si le pari Paul Pogba aura été payant, l’international français n’ayant tout de même que 23 ans.