MU : Chine ou pas, Rooney annonce sa décision

Dans : Premier League, Foot Europeen, Mercato.

Annoncé sur le départ en raison d’un temps de jeu en chute libre avec Manchester United, Wayne Rooney a rapidement réagi à la rumeur faisant état de sa possible arrivée dans le championnat chinois dans les prochains jours. « Je n’ai pas l’intention de jouer en Chine, je vais rester à Manchester United et j’ambitionne d’avoir un rôle important pour cette fin de saison. Il y a de gros objectifs à accomplir et je veux en faire partie », a clairement déclaré l’attaquant anglais de 31 ans, qui coupe donc court aux rumeurs.