Merci Batshuayi, qui offre le titre de champion d'Angleterre à Chelsea !

Chelsea est allé chercher la victoire qu’il lui fallait ce vendredi, afin d’être sacré champion d’Angleterre pour la sixième fois de son histoire, la deuxième fois en trois ans.

Antonio Conte aura parfaitement réussi son opération de redressement chez les Blues, menant la Premier League de bout en bout. Si, depuis le début de l’année 2017, Tottenham a mené un rythme d’enfer pour mettre la pression sur ses voisins londoniens, Chelsea a tenu la barre jusqu’au bout, à l’image de ce succès étriqué à West Bromwich Albion (0-1), grâce à un but improbable de Michy Batshuayi, quasiment pas utilisé cette saison, et qui a marqué en renard des surfaces à sept minutes de la fin. De quoi mettre Tottenham hors de portée à deux journées de la fin, et permettre à Antonio Conte de rêver d’un doublé avec la prochaine finale de la FA Cup face à Arsenal.