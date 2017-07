Mercato : Wenger dément une offre folle d'Arsenal pour Mbappé

Dans : Premier League, Mercato, Monaco.

Interrogé ce samedi en marge du match amical joué et gagné par Arsenal contre Sydney, Arsène Wenger a fermement démenti que les Gunners aient fait une offre colossale pour s'offrir Kylian Mbappé. Visiblement amusé par cette rumeur, le manager français d'Arsenal a clairement laissé entendre que selon lui l'attaquant français de Monaco n'allait pas bouger durant ce mercato.

« Vous me demande si nous avons fait une offre de 140ME pour Mbappé ? Ce n’est pas vrai, les gens ont vraiment une grande imagination (sourire). Ce que nous savons désormais sur Mbappé c’est qu’il vaut plus de 115ME. Et ensuite, chacun est libre d’imaginer ce qu’il veut mais Arsenal n’a transmis aucune offre à Monaco. Peut-être que désormais Mbappé a trop de choix ? A la fin, généralement les gens qui ont trop de choix ne bougent pas (rire) », a lancé Arsène Wenger, visiblement détendu sur ce sujet.