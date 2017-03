Mercato : Une énorme secousse à City après la défaite à Monaco ?

Dans : Premier League, Mercato, Monaco.

Suite à son élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Monaco mercredi (3-1), Manchester City s'apprête à faire le ménage dans son effectif en vue de la saison prochaine.

Recruté l'été dernier par la direction émiratie pour faire passer un cap à Man City sur la scène européenne, Pep Guardiola a échoué dans sa quête... Par conséquent, et dans l'objectif de revenir plus fort que jamais la saison prochaine, le club anglais devrait considérablement faire évoluer son groupe. Selon Sky Sports, City « est prêt à se séparer de 13 joueurs l'été prochain après le naufrage contre Monaco en Ligue des Champions ».

Le quatuor indésirable, formé de Joe Hart, Eliaquim Mangala, Samir Nasri et Wilfried Bony, devrait définitivement prendre la porte au prochain mercato après des prêts cette saison. Les latéraux Gael Clichy, Bacary Sagna et Pablo Zabaleta sont aussi sur la sellette. Et l'incertitude règne plus que jamais autour de Vincent Kompany, Fernando, Nolito, Jésus Navas, Fabian Delph et Claudio Bravo. Si ces treize joueurs ont encore quelques mois pour convaincre l'entraîneur espagnol, les Citizens sont prêts à faire des folies pour renforcer leur effectif en recrutant de grands joueurs, ce qui va forcément faire du grabuge dans les rangs mancuniens. Merci Monaco...