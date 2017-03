Man Utd : Ibrahimovic se fout du monde, il risque gros

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Samedi, lors du match Manchester United-Bournemouth, Zlatan Ibrahimovic a montré son côté sombre, celui qui lui vaut d'avoir parfois une réputation détestable. Lors d'un duel aérien avec Tyrone Mings, qui avait eu la mauvaise et triste idée de lui marcher sur le visage quelques minutes avant, l'ancien buteur du PSG a clairement mis un coup de coude à son adversaire. Mais plutôt que de faire profil bas, Zlatan Ibrahimovic a ensuite eu une explication totalement surréaliste. « Vous avez la télévision, donc vous pouvez voir les images. Je saute haut et lui saute dans mon coude », a lancé sans rire le joueur de Manchester United, qui accuse donc son adversaire d'avoir volontairement pris un coup de coude dans le visage.

En attendant, la fédération anglaise n'a pas apprécié ni le geste de Mings, ni celui d'Ibrahimovic. Et selon la BBC, les deux joueurs devraient être sanctionnés pour trois matches, ce qui priverait Zlatan Ibrahimovic du match de Cup contre Chelsea le 13 mars prochain. Et quand Ibra tousse, c'est tout Manchester United qui est malade, comme on l'a constaté samedi face à Bournemouth.