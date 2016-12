Man United : Mourinho va devenir le prochain Sir Alex Ferguson

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Il y a encore quelques semaines, Manchester United devait se demander si José Mourinho était le bon choix. Les Red Devils sont déjà distancés dans la course au titre, tandis que le technicien est souvent critiqué dans la presse locale.

« The Humiliated One », titraient certains médias anglais après la déroute contre son ancienne formation Chelsea (4-0, 9e journée). Mais près de deux mois plus tard, la situation a bien changé. Certes Manchester United n’est que sixième de Premier League après la 17e journée, mais les hommes de Mourinho restent sur quatre victoires consécutives, et même dix matchs de rang sans défaite toutes compétitions confondues.

Pour les dirigeants de MU, cette bonne série est suffisante pour voir l’avenir sereinement. En effet, le Daily Star affirme que le club mancunien envisage d'offrir à son manager un contrat jusqu’en 2025 ! Autant dire que MU ferait de Mourinho le véritable successeur de Sir Alex Ferguson, sachant que l’ancien entraîneur du Real Madrid n’est jamais resté plus de trois saisons dans la même équipe. Il s’agirait d’une belle marque de confiance pour le coach des Red Devils.