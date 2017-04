Man United : Ibrahimovic se sent trop fort pour les Red Devils

Dans : Premier League, Mercato.

De retour de suspension, l’attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic a arraché le match nul (1-1) sur penalty contre Everton mardi en Premier League.

Mais pour les Red Devils, il s’agit quand même d’une nouvelle contre-performance qui les éloigne encore d’une qualification pour la Ligue des Champions. De quoi provoquer la colère du Suédois qui s’en est pris à ses coéquipiers. Avant de s’adresser à ses dirigeants qui tentent de le convaincre de prolonger son contrat. Et à écouter l’ancien Parisien, ce n’est pas gagné...

« Je sais que la Premier League me supplie de rester. Je suis venu ici comme un vieux de 35 ans. Tout le monde pensait que j’étais en fauteuil roulant. Que s’est-il passé ? Le lion est toujours vivant et c’est comme ça, a lâché Ibra sur MU TV. Beaucoup de choses doivent être réglées. Je n’ai plus 20 ans. Il ne me reste sans doute qu’un, deux ou trois ans devant moi alors tout dépend de ce que je veux, de ce que le club veut, de la stratégie du club. J’ai dit depuis le départ que je n’étais pas venu pour perdre mon temps, je suis venu ici pour gagner. » A croire que le club mancunien ne mérite pas Zlatan.