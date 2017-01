Faire match nul 2-1, José Mourinho est vraiment le Special One

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Manchester United s’est qualifié dans la douleur jeudi soir pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Les Red Devils, victorieux 2-0 à l’aller, se sont inclinés 2-1 à Hull City, mais passent tout de même cet écueil. Le premier but de la rencontre a été marqué par les locaux sur pénalty, après une faute de Marcos Rojo que José Mourinho conteste à sa façon. Pour l’entraineur portugais, ce pénalty n’était pas valable, donc son équipe n’a pas perdu. Tout simplement.

« Nous n’avons pas perdu. Le score est de 1-1. Je n’ai vu que deux buts. J’ai vu le but de Pogba, et leur but, un but fantastique. Cela fait donc 1-1, nous sommes toujours invaincus. Notre série monte à 18 matchs sans défaite, c’est fou », a expliqué le Special One dans une interview qui a duré 28 secondes. Si les buts adverses qui ne plaisent pas à Mourinho ne comptent plus, la série d’invincibilité de MU a de grandes chances de durer.