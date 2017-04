FA Cup : Arsenal rejoint Chelsea pour une finale 100% londonienne !

Dans : Premier League.

Après la victoire de Chelsea samedi au terme d'un match spectaculaire face à Tottenham (4-2), Arsenal s'est qualifié pour la finale de la FA Cup en disposant de Manchester City ce dimanche (2-1).

Ce dimanche après-midi, Arsenal affrontait Manchester City avec l'objectif de rejoindre Chelsea en finale de la FA Cup. C'est chose faite, mais que cela a été dur pour les hommes d'Arsène Wenger. Rapidement menés au score en deuxième mi-temps, la faute à l'ouverture du score de Sergio Agüero (61e), les Gunners ont dû puiser dans leurs ressources pour revenir dans la rencontre. A vingt minutes de la fin de la rencontre, Nacho Monreal bien servi par Alex Oxlade-Chamberlain parvenait à égaliser (71e) et donc aux siens de disputer les prolongations. Au bout de la fatigue et de l'engagement, c'est bien Arsenal qui parvenait à s'imposer grâce à un but de l'international chilien Alexis Sanchez (101e). Le 27 mai prochain, la finale de la FA Cup opposera donc Chelsea à Arsenal à Wembley.