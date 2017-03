Arsenal : L’Emirates demande la fin de l’ère Wenger

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Arrivé à Arsenal il y a plus de 20 ans, Arsène Wenger a peut-être vécu son dernier match de Ligue des Champions sur le banc des Gunners. Avec une nouvelle humiliation face au Bayern Munich et une défaite sur le score de 10-2 au final, le manager londonien est le symbole d’une équipe qui n’arrive pas à répondre présent quand le niveau de jeu s’élève. Et ce depuis des années. Le peuple a clairement son avis sur le sujet, car son départ a été vivement demandé par l’Emirates ce mardi soir. Entre les chants hostiles et les pancartes « C’est assez, Wenger dehors » qui ont fleuri en seconde période, le message est en tout cas clairement passé.