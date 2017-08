Ang : La Premier League veut stopper le mercato avant le début de saison !

Dans : Premier League, Mercato.

La presse anglaise l'annonce ce mardi, c'est une révolution qui pourrait intervenir en Premier League l'an prochain. En effet, en septembre, lors de la prochaine réunion des propriétaires des clubs de l'élite du football anglais, il devrait être proposé que le mercato d'été s'arrête juste avant la première journée du championnat d'Angleterre, soit autour de la mi-août, plutôt que le 31 août comme un peu partout ailleurs dans le monde. Un sacré coup de tonnerre.

La Premier League veut imposer son choix à la FIFA et, selon Sky Sports, 14 équipes sont déjà favorables à ce changement radical, même si les clubs européens auront eux le droit de recruter des joueurs qui évoluent en Angleterre jusqu'à la fin du marché estival des transferts sur le continent. Même si certains observateurs du football anglais craignent que les plus gros clubs se tirent une balle dans le pied par rapport à leurs rivaux italiens, espagnols, allemand ou bien encore français, une majorité estime que cette décision d'avancer la fin du mercato serait une bonne chose pour l'intégrité de la Premier League. On devrait en savoir plus d'ici quelques semaines, même si de l'autre côté de la Manche l'affaire semble déjà entendue. Reste à savoir si d'autres championnats vont suivre l'exemple anglais.