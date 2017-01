MHSC : Nicollin voit un autre club que l'OM pour Sanson

Dans : MHSC, OM, OL, Mercato.

De nouveau performant à Montpellier, Morgan Sanson est l’un des joueurs de Ligue 1 les plus convoités cet hiver.

Le milieu de 22 ans serait dans le viseur de la Roma, Lyon et Marseille. L’occasion pour le président Louis Nicollin de faire grimper les enchères, lui qui réclame au moins 10 M€ pour son joueur. Un montant raisonnable que l'OM aurait pu diminuer si le dirigeant montpelliérain était vraiment intéressé par Romain Alessandrini (27 ans). Mais visiblement, ce n'est pas du tout le cas.

« Alessandrini ? Mais pour quoi faire ? Et pourquoi pas Cabella ? C'est bien cette période de mercato, ça en fait dire des choses, il y a beaucoup de conneries d'ailleurs, mais c'est pas grave... », a réagi Nicollin sur le site de La Provence. De toute façon, le patron du MHSC voit plutôt Sanson quitter la France.

Nicollin taille la Roma au passage

« Entre 10 et 15 millions€, c'est correct! Je ne vois pas pourquoi l'OM s'intéresserait à Sanson. Ils veulent Payet, ils veulent je sais pas qui... Zubizarreta, il va trouver. Je pense qu'il partira à l'étranger, il est demandé par des grands clubs, a-t-il affirmé. L'AS Roma ? Non, ce n'est pas un grand club. Il y en a des plus gros. On attend, on va voir, on n'est pas pressé. » Le jeu des enchères...