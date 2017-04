MHSC : Nicollin veut négocier avec le PSG pour un joueur

Dans : MHSC, Ligue 1, Mercato, PSG.

Invité de France Bleu Hérault, Laurent Nicollin l'a dit très clairement, il souhaite discuter avec le Paris Saint-Germain afin de prolonger le prêt de Jonathan Ikoné, que le club de la capitale a accepté de prêter à Montpellier cette saison. Estimant que le jeune attaquant du PSG avait largement sa place au MHSC, le président délégué du club héraultais confie même avoir déjà son idée en tête.

« Concernant Jonathan Ikoné, il faut qu’on discute avec le PSG pour le garder une année de plus. Il faut aussi qu’on voit avec lui. On souhaite le conserver l’année prochaine et il faut qu’on trouve un accord à trois. On pourrait avoir une attaque Mbenza – Ninga – Ikoné qui serait sympa », salive d'avance Laurent Nicollin. Connaissant les excellents rapports entre Louis Nicollin et Nasser Al-Khelaifi, l'opération pourrait se faire, même si Jonathan Ikoné a, peut-être, lui d'autres objectifs pour la saison prochaine. Depuis qu'il a rejoint le MHSC sous forme de prêt l'été dernier, Ikoné a été titulaire 6 fois en Ligue 1 avec 1 but, c'était samedi dernier lors de la victoire à Caen et 1 passe décisive à son actif.