MHSC : Gasset pousse un coup de gueule

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, après le nul contre Guingamp (1-1) : « On est frustré et déçu. Quand on mène 1-0 à cinq minutes de la fin, qu’on tient trois points importants, et qu’au final on fait match nul, c’est frustrant. En première période, on a été timide, mais sur ce qu’on a montré ensuite, un succès aurait été à mon sens mérité car si le gardien guingampais ne fait pas un superbe arrêt sur l'occasion de Mounié, ça fait 2-0 et l’affaire est réglée. On va positiver en disant que cela fait tout de même un point de pris ».