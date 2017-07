Mercato : Facundo Piriz va signer à Montpellier

Dans : MHSC, Mercato, Ligue 1.

Selon nos informations, Montpellier s'apprête à enregistrer la signature de Facundo Piriz, milieu défensif uruguayen qui est libre après quatre saisons passées à Grozny. Le joueur et son agent sont arrivés lundi dans la capitale héraultaise et après avoir passé sa visite médicale ce mardi, le joueur de 27 ans devrait signer son contrat, à priori d'un an, avec Montpellier.