Lorient : Casoni n'est pas content et il dit pourquoi

Dans : Lorient, Ligue 1.

Bernard Casoni (après le nul concédé à domicile contre Toulouse) : « Déjà je ne suis pas content car on a fait une très mauvaise première mi-temps. Ce n’est pas nouveau, on a toujours du mal à mettre en route. Je pense que c’est un problème récurrent qu’on doit régler. La deuxième période a été plus conforme à notre jeu et le plus dur a été de revenir au score. On a eu l’occasion de prendre l’avantage, et il y a un pénalty qui aurait pu être sifflé en notre faveur, mais cela n’a malheureusement pas été le cas. Bon, il faut savoir prendre un point aussi, car vraiment on a frisé la correctionnelle en première période. »