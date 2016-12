LOSC : Patrick part en Collot « avec le sentiment du devoir accompli »

Dans : LOSC, Ligue 1.

Patrick Collot, entraîneur du LOSC, après le match nul face à Rennes (1-1) : « L'ensemble de l'équipe s'est battue jusqu'à la dernière minute, ils ont réussi à égaliser et ça nous fait du bien. En première mi-temps, je regrette le manque de lucidité et de maîtrise, on aurait dû faire courir plus le ballon pour mettre ces Rennais en difficulté. En deuxième mi-temps, les garçons sont allés chercher ce point du match nul. On aurait préféré gagner, ça nous aurait mis en situation plus favorable, mais ça aurait pu être pire, donc globalement ce point pris est positif. On avait 10 points quand je suis arrivé et après ces six matchs, on en a 21, donc on peut partir en vacances plus sereinement, avec le sentiment du devoir accompli ».