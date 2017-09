LOSC : « Monsieur Bielsa » n'est pas un magicien prévient Malcuit

Dans : LOSC, Ligue 1.

Meilleur joueur du LOSC depuis le début de la saison, Kevin Malcuit est l'un des symboles du nouveau projet du club nordiste. Jeune à fort potentiel, l’ancien latéral droit de l’AS Saint-Etienne s’est confié à RMC sur le début de saison mitigé de son équipe, qui compte quatre points après quatre journées. « On sait qu’il y a du boulot. Il ne faut pas oublier que c’est le début du championnat, donc on verra. On en reparlera en fin de saison. Il y a une forte attente, c’est un nouveau projet. Des joueurs de qualité sont arrivés » a explique le défenseur droit du LOSC avant de parler de « Monsieur » Bielsa.

« Il y a Bielsa, Monsieur Bielsa. Donc oui, c’est sûr qu’il y a beaucoup d’attente envers ce coach, des résultats immédiats. C’est un nouveau groupe, de nouveaux joueurs. Il ne faut pas oublier que des joueurs viennent de l’étranger. Il faut s’adapter à la Ligue 1. Ce n’est pas facile, il faut du temps. Il y a aussi la communication. Il y a des Français, des Portugais, des Argentins… Ça ne peut pas marcher comme ça, en claquant des doigts. Il faut forcément du temps ». Espérons pour les supporters des Dogues que ce groupe, l’un des groupes « les plus talentueux » de France selon Marc Ingla, trouve rapidement l’alchimie pour espérer décrocher une place dans le top 5 en fin de saison, l’ambition affichée du club.