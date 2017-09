LOSC : Le mercato est fini, mais Lille continue de dégraisser

Dans : LOSC, Mercato.

Après un début de marché des transferts tonitruant afin d’offrir à Marcelo Bielsa le meilleur effectif possible, Lille est bien obligé de laisser filer les joueurs peu ou pas utilisés. Ils sont déjà six à avoir pris la porte ces derniers jours, et cela continue. Après le départ de Marko Basa, c’est Eric Bautheac qui va quitter le Nord dans les prochains jours.

Selon SFR Sport, l’ancien niçois et dijonnais négocie son départ à l’amiable sachant qu’il n’a quasiment aucune chance de jouer cette saison. L’expérimenté ailier arrivé en 2015 devrait prochainement être libéré de son contrat, et provoquer forcément l’intérêt de quelques clubs qui souhaitent se renforcer.