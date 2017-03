Lille : Le public, les arbitres… Eder dénonce un traitement inhumain

Dans : LOSC, Ligue 1.

Près de huit mois après son but en finale, qui a privé l’équipe de France d’un sacre à domicile à l’Euro 2016, l’international portugais Eder a toujours droit à un traitement particulier en Ligue 1.

Dans tous les stades de l’Hexagone, l’attaquant de Lille est accompagné par des sifflets incessants. Et comme si cela ne suffisait pas, le bourreau des Bleus avait la sensation d’être dans le viseur des arbitres en début de saison. Une situation difficile à supporter, même pour un joueur qui s’était préparé mentalement à s’attirer les foudres du public français.

« En plus des sifflets, j’avais l’impression que j’étais arbitré différemment en début de saison. Des fautes contre moi étaient sifflées dans l’autre sens… Je ne sais pas. Je ne me sentais pas toujours traité comme les autres, a raconté le Dogue à L’Equipe. Au bout d’un moment, quand on siffle tout contre moi et qu’à chaque fois que tu es sanctionné le stade applaudit, quand on te siffle à la moindre action, ça devient lourd. Même si je suis préparé à ça, je suis un humain comme les autres. » Un traitement qui pourrait expliquer les performances décevantes d’Eder, auteur de cinq buts en L1 cette saison.