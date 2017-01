SCO : Un attaquant sur le départ après une grosse offre

Dans : SCO, Mercato.

Angers, qui se montre très fort pour repousser les tentatives pour recruter Nicolas Pépé, va finir par lâcher un autre attaquant. Il s’agit de Famara Diedhiou, le buteur en série de Clermont arrivé l’été dernier au SCO pour la somme de 1,2 ME. Depuis plusieurs jours, des tractations avec un club chinois sont en cours et elles vont déboucher sur un accord copieux annonce L’Equipe. En effet, Angers va laisser filer son attaquant pour la somme de 7 ME, soit un sacré bénéfice sur six mois. Diedhiou va atterrir en D2 chinoise, du côté de Guizhou Hengfeng.