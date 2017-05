Cristiano Ronaldo invente de nouveaux records !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois démontré toute l’étendue de son talent au moment où cela compte le plus. Le Portugais a porté son équipe vers la finale de la Ligue des Champions avec son triplé face à l’Atlético Madrid (3-0), lors du match aller disputé ce mercredi soir.

Véritable machine à buts, CR7 n’en finit plus d’atteindre puis dépasser des nouveaux records d’efficacité. L’un des derniers en date ? Il est devenu le premier joueur à inscrire deux triplés consécutifs dans des matchs à élimination directe. Tellement fort, le quadruple Ballon d’Or arrive à banaliser les « hat trick » et créer donc des nouvelles marques qui seront très difficiles à atteindre pour les générations futures.

En outre, pour ceux qui estiment que Cristiano Ronaldo marque plus d’un but par match en Liga en raison de la faiblesse des défenses espagnoles, le Portugais a désormais dépassé également cette moyenne d’un but par match en Ligue des Champions. Il a inscrit ainsi 88 buts en Ligue des Champions, le tout en 86 matchs sous le maillot madrilène.