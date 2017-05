Droits télés : SFR Sport rafle 100 % des Coupes d’Europe !

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Europa League.

C’est un énorme coup que vient de réaliser SFR Sport, le média qui monte en matière de droits sportifs. Le groupe du milliardaire Patrick Drahi a en effet raflé l’ensemble des droits pour la Ligue des Champions et l’Europa League, pour la période allant de 2018 à 2021.

Jusqu’à présent, l’Europa League se partageait entre bein SPORTS et W9/M6, tandis que la Ligue des Champions était répartie entre Canal+ et bein SPORTS. Le nouveau venu à, comme avec la Premier League, effectué une offre plus importante que ses concurrents et bouleverse donc totalement le paysage des droits télés du football en France. D’ici 2018 et l’arrivée donc des Coupes d’Europe sur SFR Sport, les concurrents vont certainement devoir trouver un accord pour diffuser ces chaines sur leurs portails, car pour le moment aucun accord n’a été trouvé avec Canal, Free, Bouygues ou Orange pour offrir ces chaines à un public plus large.