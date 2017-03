Barça : Sur le départ, Enrique a un message pour Paris

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions, PSG.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du FC Barcelone Luis Enrique s’est expliqué sur les raisons de son départ en fin de contrat en juin prochain.

Rien à avoir avec des tensions au sein du vestiaire, ou avec un désaccord avec les dirigeants. Après plus de deux ans sur le banc des Blaugrana, le technicien s’est dit fatigué mentalement. « Entraîneur, c’est un métier différent, la prise de décision est permanente, c’est quelque chose que nous devons accepter, nous, les entraîneurs, a expliqué l’Espagnol. J’ai un problème, je ne sais pas déconnecter, mais c’est personnel. J’ai parlé pour moi. Ma décision d’arrêter est individuelle. Pour chacun des membres du staff, il y aura une discussion. »

Du côté du Paris Saint-Germain, on peut donc se demander si Enrique aura toujours la motivation nécessaire avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions mercredi. « Je n’ai pas perdu ma motivation et ma force en quatre jours, a prévenu l’ancien coach de la Roma. D’une certaine manière, je me sens un peu soulagé, mais toujours concentré sur les objectifs fixés en début de saison. » Reste à savoir comment les joueurs réagiront sur le terrain après cette annonce.